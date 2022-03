En la noche de este lunes, Santa Fe visitará a Atlético Nacional en el marco de la fecha 13 de la Liga Beplay 2022 – I. Sin embargo, una de las sorpresas fue la ausencia de Dairon Mosquera.

Y es que este será el tercer encuentro consecutivo que el lateral izquierdo no estará con el León. Ante pasto no viajó por “un problema personal”, luego no estuvo frente a Atlético Bucaramanga “para cuidar la amarilla y ser suspendido ante Nacional” y ¿ ahora por qué no viajó a Medellín?

En las últimas horas hubo muchos rumores que lo vinculaban con lesiones e incluso una posible venta. A razón de ello y para dejar atrás varias especulaciones, Independiente Santa Fe emitió un comunicado oficial al respecto.

La razón por la que Dairon Mosquera es baja de Santa Fe

Dairon Mosquera: Presentó una tendinopatia suprarrotuliana en la rodilla izquierda.

Observación: La incapacidad se evaluará según su evolución.

Así las cosas, y como en las dos últimas jornadas, José Ortiz seguirá siendo el lateral por izquierda de Santa Fe, teniendo en cuenta que no hay otro jugador en esa posición, donde Edwin Herrera ha hecho esa labor, pero no se le ha visto bien.