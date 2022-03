Las bajas de Santa Fe para visitar a Atlético Nacional

Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe será el compromiso más expectante de este lunes, el cual se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot.

El león llega a este encuentro ocupando la casilla 8 con 19 puntos, mientras que el Verdolaga es tercero con 24 unidades. El Cardenal ganó 3-1 en El Campín en el más reciente juego ante Bucaramanga. En cambio, Nacional igualó como visitante 3-3 ante Deportivo Cali.

+ Santa Fe: previa, convocados y posible titular ante Atlético Nacional

+ Álex Mejía: mensaje a la hinchada de Santa Fe y análisis del partido con Nacional

Independiente Santa Fe no tendrá muchas bajas pero sí son importantes en el andamiaje de Martín Cardetti que otra vez no podrá contar con Wilfrido de la Rosa por lesión. Tampoco viajó con el equipo Dairon Mosquera (aún no se conoce la razón).

Estos jugadores se suman a Leonardo pico y Alejandro Moralez que aun siguen su recuperación en el departamento médico y siguen siendo bajas del León.

El compromiso entre Nacional vs. Santa Fe se llevará a cabo este lunes 28 de marzo a partir de las 7: 35 p.m. en el estadio atanasio Girardot y será transmitido por Win Sports +.

Atlético Nacional vs Independiente Santa Fe

CENTRAL EDER VERGARA – CÓRDOBA

Asistente Nro. 1: RICHARD ORTIZ – QUINDÍO

Asistente Nro. 2: JORGE NARVÁEZ – CESAR

Cuarto Árbitro: JUAN GARCÍA – ANTIOQUIA

VAR: RICARDO GARCÍA – SANTANDER

AVAR: ALEXÁNDER GUZMÁN – NORTE

Observador VAR: ADRIÁN VÉLEZ – FEDERACIÓN