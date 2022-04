Independiente Santa Fe regresó al grupo de los ocho de la Liga Betplay tras llegar a 22 puntos luego de derrotar 1-0 a Unión Magdalena 1-0 en el estadio El Campín.

No obstante, más allá de los tres puntos, Martín Cardetti en la rueda de prensa posterior al compromiso se mostró inconforme con el juego de l equipo y aceptó que “jugaron mal”.

“Creo que en el primer tiempo no tuvimos la amplitud que queríamos, entonces las características de Jhon (Velásquez) y Jersson (González) no nos dieron tanta amplitud, por eso decidí poner a Neyder (Moreno) y a Andrey (Estupiñán) y por suerte llegó el autogol. Sabíamos lo que íbamos a enfrentar y hoy tuvimos fortuna y al segundo tiempo tuvimos más la pelota”, inició.

Y agregó que “hicimos mucho pelotazos y no buscamos el pase filtrado a las espaldas de los volantes, pero bueno, no nos salió nada en el primer tiempo y por eso hice los tres cambios”.

Finalizó con una autocritica. “No tuvimos la claridad en todo el partido, no tuvimos un buen partido, creo que fue eso. No fuimos muy claros. Fue un mal partido, no jugamos bien y era el partido que había que ganar. Hay que seguir trabajando; trabajar con un triunfo es más fácil y somos consientes que no jugamos bien”.

