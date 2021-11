Las posibilidades remotas de Santa Fe para clasificar a los cuadrangulares

Independiente Santa Fe perdió 2-1 ante Once Caldas y quedó prácticamente eliminado de la Liga BetPlay 2021-II a falta de una jornada para definirse los ocho clasificados.

Muchos hablan hoy de la eliminación de Santa Fe. Sin embargo, a pesar de la derrota, el cuadro cardenal se mantiene con una remota posibilidad matemática de clasificar, teniendo en cuenta los cruces de la fecha 20.

+ Grigori Méndez tras la eliminación de Santa Fe: “Estamos muy dolidos”

+ Liga BetPlay 2021-II: ¡Dimayor dio a conocer los horarios de la fecha 20!

Las posibilidades remotas de Santa Fe para clasificar a los ocho

Obviamente debe ganarle a Águilas Doradas en El Campín y ojalá por más de dos goles para hacer cuentas. Además de sumar los tres puntos, necesita que Envigado, Jaguares y Bucaramanga pierdan sus respectivos juegos y que América de Cali y La Equidad no ganen.

Incluso, si la ‘cantera de Héroes’, los de Montería y el Leopardo empatan, Santa Fe podría clasificar si gana por más de tres goles y América no gana.

Los partidos en los que Santa Fe necesita un resultado

La Equidad vs. Bucaramanga

Deportivo Pereira vs. América de Cali

Patriotas vs. Jaguares

Envigado vs. Atlético Huila

Nota: Cabe recordar que todos los juegos de la fecha 20 se jugarán el domingo 21 de noviembre a las 3:30 p.m. (en simultáneo).