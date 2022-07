Juan Sebastián Pedroza ya fue anunciado como nuevo jugador de Al Batin de Arabia Saudita y antes de partir habló con el ‘Carrusel’ de Caracol Radio y allí contó la razón por la que tomó esa decisión.

“La decisión, es la decisión que todo jugador en algún momento tiene que tomar, salir del club donde creció, donde comenzó su carrera, pero nosotros somos jugadores profesionales y tenemos que tomar decisiones para nuestro futuro. Llegó esa propuesta del Al-Batin y tomamos esa decisión junto al presidente y mi familia de salir al fútbol árabe”, inició.

Allá “espera hacer un buen semestre para que se dé la opción de compra y luego poder llegar a un equipo más grande”.

“Todos sabemos que allá hay una gran propuesta económica para todos los jugadores y a nivel futbolístico ya quería dar ese salto para el exterior… Cuando llegó la propuesta lo pensamos y es un paso que toca dar”, dijo sobre el importante salario que tendrá.

Finalizó con un mensaje para la hinchada. “A Santa Fe yo no sé qué le habré dejado, si le dejo muchas cosas o no, pero a mí Santa Fe sí me dejó demasiadas cosas, es un club que me ha dado todo lo que tengo, mi familia siempre ha estado vinculada a Santa Fe. Intenté darles alegrías, siempre con trabajo honesto”.