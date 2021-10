Juan Pedroza: “Conseguimos el primer título del semestre, esperamos que sean dos”

Juan Sebastián Pedroza es uno de los jugadores con mejor nivel futbolístico que ha mostrado en la actual plantilla de Independiente Santa Fe y de la mano de Grigori Méndez pudo gritar campeón por primera vez tras ganar la Superliga.

Ante esto y el gol que marcó en la vuelta de la superliga, Pedroza habló para ‘El Alargue’, de Caracol y confesó lo que significa Santa Fe para él y su carrera.

“Ganar un título es lo que quiere toda institución cada año, gracias a Dios se pudo conseguir el primero de este semestre, esperamos que sean dos. Estamos mentalizados a entrar a los ocho, se vienen partidos difíciles, pero sabemos que con el trabajo que venimos haciendo podemos conseguirlo”, inició.

Y agregó que “el grupo está muy fuerte colectivamente, siempre nos estamos apoyando en los errores, eso hace que nos tomemos confianza. Al profe lo conozco de hace mucho, estuve en divisiones menores con él, siempre se ha caracterizado por tener equipos muy sólidos defensivamente y en aprovechar los espacios en ataque”.

“Santa Fe es una institución que me ha dado todo en la parte deportiva, desde muy pequeño estoy acá y lo único que me queda es darle gracias, espero devolverle todas las alegrías que me ha dado, siguió.

Sobre la Liga BetPlay y los puntos que necesitan para clasificar, Pedroza dijo que “en el equipo no se habla de cuentas, venimos trabajando partido a partido, se viene Neiva que es una plaza complicada y solo estamos mentalizados en sacar los tres puntos, después pasar la página y conseguir otros tres puntos“.

