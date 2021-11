José Moya no se olvida de Santa Fe y le envió un contundente mensaje a las directivas

José Moya salió de Independiente Santa Fe para el fútbol argentino, allá ya hizo su primer gol con Huracán y espera terminar la temporada de la mejor manera para que le renueven su contrato.

Precisamente, este jueves habló en exclusiva con Futbolete y se refirió a su momento en Argentina, su contrato con el ‘Globo’ y la posibilidad de regresar a Santa Fe o al FPC, además le envió un mensaje al entorno Cardenal: “Ojalá se refuercen bien para el 2022”.

“Voy a completar un año en el fútbol argentino, la verdad muy contentos de estar en este fútbol con exigencias fuertes, con una dinámica muy alta. Ha sido una experiencia muy linda, las veces que he podido jugar me he sentido bien. Por ahí me ha marginado un poco las lesiones, tuve Covid, No había tenido mucha oportunidad pero me he entrenado bien y las veces que he actuado he podido aportar para el equipo”, inició.

Aprovechó el espacio con Futbolete para hablar de Santa Fe y la mala campaña del 2021. “Es un club que mi familia y yo lo apreciamos mucho. Agradecido con la oportunidad que me dio. Por ahí vi que lastimosamente no estuvieron en finales, tuvieron una remontada importante y miré que no pudieron entrar y siempre haciéndole fuerza al club. Ojalá se pueda armar bien y reforzar para el 2022 y tengan al club donde siempre merece estar… siempre mandándole la mejor energía a Santa Fe”.

“Con Huracán vine a préstamo un año y se me termina contrato el 31 de diciembre, pero por ahora no sé, queda esperar, nos quedan tres fechas. Dios permita pueda estar ahí y esperar qué pasa con mi futuro, nunca me cierro a la puerta de ninguna posibilidad”, dijo el zaguero colombiano sobre su contrato.

Finalizó hablando sobre su regreso a Santa Fe u otro club del FPC: “No he recibido ningún contacto en Colombia, esperar que empiece a moverse el mercado, pero por ahora pensando en Argentina, en lo que queda y enfocados 100% en el club en lo que es Huracán. Todo llega a su debido tiempo”.

Entrevista a José Moya (Futbolete)