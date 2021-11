Después de Leicy Santos, una de las jugadoras más importantes de Santa Fe es Fany Gauto, una paraguaya que cultivó con fútbol y amor a los hinchas del león.

Por medio de las redes sociales, Gauto se despidió de la institución y todo el entorno del fútbol femenino en nuestro país, pues es considerada una de las mejores extranjeras que ha pasado por la Liga BetPlay Femenina.

“Sabía que me iba a costar tomar esta decisión, me duele despedirme de esta gran club pero debo seguir creciendo y aprovechando las oportunidades que me brinda el fútbol, me enamoré de todos ustedes por el gran apoyo que me han brindado y siempre los tendré en mi corazón”.

Colombia ha sido mi casa porque la verdad logré mucho y crecí mucho con todos ustedes, gracias a Santa Fe por abririme las puertas, a toda esa hermosa hinchada que tiene, a mis compañeras y cuerpo técnico, a los periodistas y amistades me va a hacer mucha falta… Me voy amando estos colores”, escribió Fany.



La paraguaya le dice adiós a Santa Fe con 29 años de edad. Llegó a finales del 2019 proveniente del Atlético Huila. salió campeona con Santa Fe en el 2020 de la Liga Femenina y acabo de ser subcampeona de Copa Libertadores en 2021.

En la presente temporada disputó 12 partidos por Liga (7 goles) y seis en la Libertadores (dos anotaciones), siendo una de los mejores jugadores de la actual plantilla que se fue por más retos en el balompié femenino.