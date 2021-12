Independiente Santa Fe ya inició trabajos de pretemporada de cara al 2022 y ultima detalles para confirmar a sus primeros fichajes, pues más de ocho jugadores no seguirán en el club.

Uno de ellos sería Fainer Torijano, quien finalizó su contrato y tiene ofertas de otros equipos. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha concretado nada con otros clubes, razón por la que sigue negociando su renovación con Santa Fe.

El mismo presidente, Eduardo Méndez, confirmó que hay conversaciones con el zaguero central para que siga en el club y aún no se puede descartar. Por lo pronto el jugador no asiste a los entrenamientos del león mientras escucha otras ofertas.

Lo último que se conoce al respecto es el interés del Junior y Once Caldas por sus servicios. No obstante, esto no ha trascendido, aparentemente, por su alto salario. Así lo informó la periodista del Vbar Caracol, Salomé Fajardo.