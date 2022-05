Hoy en día uno de los arqueros más cotizados en el fútbol colombiano es José Luis Chunga, actual guardameta de Alianza Petrolera de 30 años de edad.

Y es que en lo últimos días su nombre ha sonado bastante para varios equipos del fútbol colombiano. Sin embargo, este martes habló con Win Sports y allí no quiso hablar sobre su futuro, pues está concentrado en lo que pueda pasar en la última jornada con el cuadro de Barrancabermeja y su posibilidad de clasificar a los ocho.

¿Santa Fe volverá a ser una posibilidad para Chunga? Y es que en el mercado de fichajes del 2021, el guardameta recibió una oferta del Cardenal a la cual respondió con un rotundo NO.

“Hace un año cuando salí de Junior me llamó el presidente de Santa Fe. No obstante, con mucho respeto, sin despreciar ninguna oportunidad, yo le dije que no había tomado la decisión de salir de Junior para llegar a Santa Fe a ser segundo, respetando la historia del club y a un ídolo como Leandro Castellanos”, dijo Chunga a comienzos del 2022 para Espn.

Ahora, teniendo en cuenta el nivel y la edad de Leandro Castellanos, ¿Eduardo Méndez volverá a comunicarse con José Luis? Lo cierto es que no seguiría con Alianza Petrolera y hay varias ofertas en la mesa.