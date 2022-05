Premio para Luis Manuel Seijas en Estados Unidos

Uno de los últimos ídolos que ha pasado por Independiente Santa Fe es el venezolano Luis Manuel Seijas, quien no salió bien de su último periodo en el Cardenal.

Desde ahí trabajó un tiempo como panelista de Caracol Radio, mientras que le llegaban ofertas para su futuro, incluso del fútbol colombiano, pero su amor por Santa Fe hizo que se decantara por el balompié de Estados Unidos.

+ ¡Once Caldas vs. Santa Fe ya tiene horario y no irá por TV!

+ Santa Fe necesita una ayuda de Millonarios y Nacional para clasificar

En el 2021 no tuvo tanto protagonismo con el Phoenix Rising FC y es hasta ahora, en el 2022, que ha tenido minutos importantes en la Segunda División del balompié estadounidense y en las últimas horas recibió un importante premio personal.

“Luis Seijas de Phoenix Rising FC ha reclamado el premio Fans’ Choice Goal of the Month de abril de la USL Championship, ya que su destacado gol ganador tardío contra Miami FC en Wild Horse Pass el 23 de abril terminó en lo más alto de la encuesta realizada durante el pasado fin de semana”.

3…2…1…𝐋𝐈𝐅𝐓𝐎𝐅𝐅 🚀

This blast from @PHXRisingFC‘s @LMSeijasOficial has been voted the Fans’ Choice Goal of the Month for April 👇

— USL Championship (@USLChampionship) May 9, 2022