Méndez se queja de la hinchada de Santa Fe y la compara con la de Millonarios

Este miércoles, el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, se quejó nuevamente de la hinchada del equipo Cardenal por la poca venta de abonos hasta el momento.

El mandamás del conjunto capitalino habló con el programa ‘A un Toque’ de Win Sports sobre los números hasta el momento de Abonos 2022 y la Billetera Cardenal, donde confirmó que el balance es “muy negativo”.

“El movimiento no ha sido espectacular a lo que uno pensaba… mantener feliz al hincha es muy difícil porque la inconformidad siempre existe y ellos parece que no están muy contentos con el equipo que se ha armado y por eso de pronto han decidido no acompañarnos”, inició

Y comparó este momento con la hinchada de Millonarios, equipo que ha vendido más abonos en menos tiempo. “Uno mira al vecino del patio (Millonarios) que saca abonos y llega fácilmente a los 12 mil o 15 mil. Nosotros abrimos venta el día jueves y a la fecha llevamos 1.621 abonos vendidos, que creemos no es lo que merece una institución como esta”.