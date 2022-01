Santa Fe: Eduardo Méndez y la información oficial sobre Meza y Anchico

Independiente Santa Fe ultima detalles para debutar en la Liga BetPlay 2022 -I tras una pretemporada que completa más de 30 entrenamientos.

Su primer rival será La Equidad, equipo que también se ha preparado de la mejor manera de la mano del profesor Alexis García. No obstante, el Cardenal, además de lo 11 refuerzos, no le cierra la puerta a más fichajes.

En las últimas horas el nombre de Francisco Meza y Yulián Anchico ilusionan a la hinchada del cuadro Cardenal, quienes podrían volver a vestir la camiseta de Independiente Santa Fe en el 2022.

Sobre esto, este miércoles 19 de enero habló Eduardo Méndez sobre esta posibilidad y fue muy concreto: “Yo he hablado, no en estos días ni meses anteriores sino mucho tiempo atrás con Pacho. Es de la casa, es uno de los jugadores que tuve hace muchos años y dejé acá. La ilusión de ellos es terminar acá en Santa Fe”.

Y agregó que “cuando ellos me solicitan autorización para entrenar en Santa Fe, pues se abren las puertas para el dialogo y nunca lo he descartado. Son muy buenas alternativas. Pacho está terminando su recuperación de la cirugía que hizo y estaría dispuesto a estar acá. Con él hablo a diario y algún me sentaré con él a hablar de plata y así llegar a un acuerdo”.