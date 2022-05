Eduardo Méndez responde a la demanda de Jaguares

El presidente de Santa Fe se mostró molesto por la decisión que tomó Jaguares al demandar el partido que terminó 4-0.

En el cuadro cordobés argumentan que Agustín Julio no tiene la licencia Pro expedida por la Federación Colombiana de Fútbol y como tal no puede ejercer como DT. Ellos dicen que esa fue la función que tuvo, más allá de que en Santa Fe dicen que quien estuvo inscrito para ese rol en el partido fue Grigori Méndez. De tal forma es que en el cuadro bogotano creen que no tendrán problema en este caso.

Lo que dijo Eduardo Méndez sobre la demanda de Jaguares

Habló para el programa Balón Dividido en ESPN: “Me genera tristeza que se lleguen a mirar estas minucias cuando se tiene claro que nosotros, para evitar cualquier violación a la norma, inscribimos a Grigori como director técnico. Agustín Julio participa no solo con él, sino con los DT que pasaron por la banca. La norma es clara y dice quién debe estar ahí y que cada uno ocupa el cargo para el que lo registraron. No hay limitación para ninguno. Agustín siempre interviene de una forma más activa que otra. Además, invocar la norma no tiene nada que vaya afectar los puntos para nuestra institución”, fue lo primero.

Y agregó: “Es absurdo. Por eso propuse en la Dimayor, en algún momento, que para evitar acudir a tanta norma pequeña y buscar cómo se quiebran los resultados de un partido, que se ponga a quien va demandar un monto en dinero. Y así con eso pensar muy bien si desgasto o no la justicia disciplinaria”, concluyó.