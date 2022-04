El joven jugador colombiano, Dylan Borrero, con pasado en Independiente Santa Fe, dejó el Atlético de Minero para fichar por millonaria cifra al New England Revolution de la MLS.

A comienzos del 2022, dejó el elenco Cardenal por venta total. Desde ahí disputó casi 50 partidos con el cuadro de Mineiro, entre torneo estadual, Brasileirao y la Copa Libertadores. En se tiempo marcó tres goles.

Ahora llegó a la MLS por más de 4 millones de dólares y 0.5% en bonos. Firmó hasta el 2025 con opción de extenderlo un año más. Al cuadro brailero le corresponde el 20% de una venta futura.

Así anunciaron a Dylan Borrero en New England Revolution

Our newest addition 💥

Welcome to the #NERevs, Dylan Borrero!

📰➡️ https://t.co/vrxe7XQd1Z pic.twitter.com/VRTRlSY1aQ

— New England Revolution (@NERevolution) April 22, 2022

¿Santa Fe ganará dinero por esta transferencia?

Este es un tema bien polémico, pues para muchos hinchas cardenales, Borrero es canterano de Santa Fe y por esa razón (derechos formativos) debe tener un ingreso por cada venta del jugador a otro club.

Esto no sería así, según se pudo conocer, el jugador hizo parte de las divisiones inferiores del club capitalino, pero sus derechos pertenecían a un grupo inversor, por lo que el dinero que recibió Santa Fe por la venta al Mineiro en 2020 es la única que recibirá.