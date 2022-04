‘Tren’ Valencia: confianza en Cardetti y en un triunfo ante Millonarios

Este domingo será el clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe, correspondiente a la fecha 17 de la Liga Betplay 2022 -I, cuya localía será para el azul.

Uno de los que habló en la previa de este juego fue Adolfo el ‘Tren’ Valencia, exjugador y referente del Cardenal, quien no llega tan desmotivado como el resto de la hinchada ‘Albirroja’.

“Yo lo veo bien en el sentido de que ha llegado un entrenador nuevo, han fichado nuevos jugadores. Llegar a manejar una nómina nueva no es fácil, hay que esperar que el proceso dé frutos y el equipo tenga mejor rendimiento. Hay momentos donde el equipo juega bien”, inició en entrevista para Gol Caracol.

Sobre cuál equipo llega mejor dijo que que “son momentos diferentes, son dos buenos entrenadores. Pero el clásico es un partido exclusivo donde los hinchas y los mismos directivos no lo quieren perder y a veces gana uno y en otros momentos el otro, pero Santa Fe viene de perder el clásico pasado y ellos lo van a ver como una revancha. Entonces va tener un poco más de precaución, no va a regalarse como lo hizo el partido anterior. Seguro ambos equipos van a tener opciones”.

“Contra Millonarios siempre recuerdo el 7-3, estábamos enfrentando a un muy buen equipo pero en el fútbol como decimos nosotros ‘el que no los hace, los ve hacer’. En el primer tiempo, ellos tuvieron para marcarnos y en el segundo tiempo, cuando nos dieron ventaja, nosotros aprovechamos y fuimos eficaces”, habló el ‘Tren’ sobre su mejor recuerdo de un clásico.

“Bueno, yo siempre fui hincha de Santa Fe y es el equipo de mis amores. Es el equipo que me hizo conocer frente al mundo, entonces uno debe ser agradecido y querer al club que me ayudó. Los hinchas me admiran por todo lo que yo hice y por todo eso, espero que gane Santa Fe”, concluyó.