¿Cómo ver por TV Once Caldas vs. Santa Fe por la Liga BetPlay?

El partido de Independiente Santa Fe no tendrá transmisión de televisión por la señal básica y Premium de Win Sports pero podrá verse por otro canal.

Uno de los partidos más importantes en la fecha 20 de la Liga BetPlay será el juego en el Estadio Palogrande de Manizales, allí ambos equipos buscarán la última oportunidad de poder ingresar a los ocho clasificados y jugar los cuadrangulares.

Independiente Santa Fe deberá ganar su partido y estar pendiente de lo que pase en los otros partidos que se jugarán simultáneamente.

La señal básica y premium de Win Sports tendrá los juegos de Millonarios vs. Alianza Petrolera y La Equidad vs. Nacional respectivamente. Por su parte el juego entre Once Caldas y el ‘León podrá verse por un canal alterno según sea el cableoperador.

¿Cómo ver Once Caldas vs. Santa Fe?

El partido entre ambos equipos correspondiente a la fecha 20 de la Liga BetPlay podrá verse por los siguientes canales:

Claro

Canal: 107 -1007: Once Caldas vs. Santa Fe

Movistar

Canal: 309 -897: Once Caldas vs, Santa Fe

Tigo

Canal 2: Once Caldas vs. Santa Fe

DirecTV

Canal: 635- 1635 Once Caldas vs. Santa Fe

Total Play

Canal: 526

Tele Isla

Canal: 307