Cardetti: lo que dijo del gol anulado a Santa Fe y “no puedo sacar conclusiones en caliente”

Santa Fe pasó del 0-2 al empate 2-2 en el Pascual Guerrero y también pudo irse 2-3 con un gol en tiempo de adición. Se lo invalidaron. ¿Qué dijo su DT?

Fue una jugada extraña que generó quejas de los jugadores de Santa Fe. Terminaron el partido reclamándole al árbitro Jhon Ospina. Entendían que había sido gol válido. Fue un saque del arquero Diego Novoa, quien hizo que la pelota pegara en el cuerpo de José Ortiz y tomara camino a la portería. Aparentemente el juez había sancionado una falta previa de Jersson Malagón sobre el guardameta.

¿Qué dijo Martín Cardetti en rueda de prensa?

Sobre el gol anulado: “Lo tengo que analizar mejor. No puedo sacar conclusiones en caliente, así que prefiero no explayarme; para mí fue gol. Seguramente para el árbitro no fue gol, por eso no lo cobró, así que nada más que eso”.

El rival: “En el segundo tiempo nos superaron ampliamente y no está mal reconocer el trabajo que hizo el rival, que fue muy bueno. El rival fue el que nos metió. Adelantaron las líneas e hicieron las cosas bien. No soy de los que busca excusas, simplemente nos superaron”.

La entrada de Andrey Estupiñán: “Me pareció que por las bandas les estábamos haciendo mucho daño y quise poner a un jugador rápido como él. Entró en un partido que estaba complicado. Le costó un poco, pero tenemos confianza en lo que nos puede brindar”.

La rueda de prensa de Martín Cardetti en el Pascual Guerrero (Dimayor)