Andrés Pérez contó por qué no jugó más en Santa Fe: “Ese clásico quedó muy marcado”

Andrés Pérez volvió a hablar públicamente tras no seguir en Santa Fe “por decisión mutua” y quedar como agente libre a partir de enero del 2022.

Todavía no sabe si seguir jugando al fútbol profesional o retirarse a sus 41 años de edad; es una decisión que se conocerá en breve.

Mientras tanto, le contó al Vbar de Caracol una de las raones por la que no pudo continuar jugado con el Cardenal , equipo con el que no juega desde hace seis meses.

“Prácticamente me di cuenta que no iba a seguir fue cuando no me escribieron, así que decidí seguir entrenando hasta que se cumpla mi contrato”, inició.

Y agregó que “son experiencias que con el tiempo te enriquecen porque puedes observar el fútbol desde otro punto de vista y pues yo no sacaba nada sino lo tomaba de buena manera, no es fácil a uno como jugador estar en un equipo en el que no puedes estar en competencia”.

“En un comienzo el profesor Harold Rivera no quería contar conmigo, es respetable, obviamente uno siempre está a disposición del club, pero fue decisión de él y la respeto totalmente, son cosas del fútbol, uno cuando está en este deporte pasan este tipo de cosas”, siguió.

Finalmente habló de lo que pudo haber sido el detonante en Santa Fe: “Yo nunca perdí la titular por un bajo rendimiento, el último partido que jugué los 90 minutos estuve en el equipo de la fecha, yo pienso que esto pasó fue por el tema de gustos por parte del profe que es totalmente respetable”.

“Cuando yo salgo de la titular, el equipo venía bien haciendo una gran campaña, quedó muy marcado lo del clásico porque ya venía sin ser tenido en cuenta, nunca por mal rendimiento, son de esos partidos en los que no se deben cometer errores”, dijo Pérez sobre el duelo ante Millonarios del 12 de diciembre.

En ese partido, cabe recordar, Andrés Pérez inicio sobre el final, donde Santa Fe dejaba prácticamente afuera a Millonarios e hizo un penalti a Jader Valencia que terminó en empate en el juego que terminó 1-2 a favor del Embajador, el cual los acercó a la clasificación del torneo que a la postre llegaron a la final.