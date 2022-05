Alfredo Arias y lo que dijo de la cantera de Santa Fe

Alfredo Arias ya completa más de una semana al frente de Independiente Santa Fe, días en los que ha estado con las categorías sub – 17 y sub – 20.

Este 1 de junio recibirá a la plantilla de mayores y de esa manera comenzará la pretemporada de cara al segundo semestre del año. Antes de hablar de fichajes, el estratega uruguayo habló se sus juveniles, a quienes los quiere volver protagonistas en su proyecto.

+ Alfredo Arias confirmó más salidas en Santa Fe

+ El mensaje de Santa Fe a Camilo Vargas por su bicampeonato en México

“Teniendo en cuenta a los jugadores en cantera, pienso incluirlos en los entrenamientos y adquirir confianza”, dijo este martes Arias en el Vbar de Caracol.

Y añadió que “a veces uno por necesidad hace debutar al joven y casi nunca sale bien, la necesidad no ayuda al joven porque él no va a poder solucionar lo que los mayores no han salvado. Normalmente cuando un joven se destaca es porque el equipo está bien y después se destaca”.