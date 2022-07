Alfredo Arias y la “institución ejemplar” que es Junior, próximo rival de Santa Fe

Para muchos, este será el primer reto de Alfredo Arias con Independiente Santa Fe cuando este sábado enfrente al Junior en Barranquilla en el juego válido a la fecha 4 de la Liga Betpay 2022 – II.

Sobre este compromiso, el DT uruguayo habló con el ‘Alargue de Caracol Radio’ y fue consciente que al frente tendrá a unos de los grandes favoritos del campeonato.

“Estamos construyendo un equipo, un grupo que defienda una institución muy grande con gran historia y volver, pero no es un día para otro. Estamos siendo competitivos, hemos tenido tres partidos en los que hemos tenido para ganar, pero en los que también hemos sido dominados por momentos”, inició.

Y agregó que “estamos en una institución que no admite esperar esa idea, lo primero que pide la institución y el hincha es ganar y no perder. Yo ya llevo muchos años en esto y cada día se espera menos (…) quiero y queremos jugar mejor, pero también tenemos que ganar porque o sino no nos van a esperar”.

Lego fue autocrítico: “No es el juego que yo quiero para mi equipo, no me satisfaría ganar más veces de las veces que ganamos el otro día porque es muy difícil de repetir eso. Me satisface saber que si repetimos las actuaciones con La Equidad y de algunos momentos con Águilas, nosotros vamos a estar más cerca de ganar los puntos que de perderlos”.

Finalmente, elogió a su próximo rival. “nos enfrentamos a una institución ejemplar que ha venido creciendo en los últimos años. Tiene un plantel rico, un muy buen cuerpo técnico que merece el mayor de los respetos y juega en su cancha, donde se hace fuerte y donde lo aliente para conseguir los tres puntos. Pero nada, vamos por los tres puntos, como lo hacemos en cualquier cancha”.