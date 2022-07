Yimmi Chará eligió: ¿Tolima, Nacional o Junior?

El jugador analizó la posibilidad de regresar al fútbol colombiano y tiene claro cuál sería el equipo que elegiría para hacerlo.

La carrera de Yimmi Chará ha tenido muy buenos momentos. A sus 31 años ha pasado por varios equipos donde ha logrado ser recordado de buena manera gracias al buen nivel que también lo ha mantenido en el radar de la Selección Colombia. Ahora está en el Portland Timbers de la MLS, pero analizó la posibilidad de estar de vuelta en el fútbol colombiano.

+ La carrera contra el tiempo por Andrés Felipe Román

En Colombia jugó con 3 camisetas: la del Deportes Tolima, donde debutó como profesional y estuvo alrededor de 4 años, ganando su primer título; Atlético Nacional, equipo donde solamente jugó 6 meses y fue factor clave para ganar su primera Liga; y Junior de Barranquilla, donde estuvo 1 año, pero dejó actuaciones para recordar ganando una Copa Colombia.

Con este panorama, analizó lo que sería su regreso. “Han sido circunstancias diferentes, en cada uno de los clubes me han hecho sentir como en casa, me han hecho sentir cómodo y vivo muy agradecido con ellos. La manera en la que salí, me da mucha tranquilidad y mucho orgullo“.

En cuanto a la pregunta sobre a qué equipo quisiera regresar, dijo. “Creo que en cuestión de tiempo me gustaría regresar a Nacional, porqué aparte al siguiente semestre jugábamos la Libertadores y no pude jugarla, entonces quedé con ese sinsabor. Vivo muy agradecido con los 3, el Tolima por todo lo que me brindaron y el Junior también, es una gran institución“.