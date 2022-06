Se va de Nacional: “No hay mejor manera de despedirse”

Atlético Nacional salió campeón y ya comenzó esa etapa de intriga; jugadores que se van, otros que podrían irse y el tema tradicional de los refuerzos.

Ya pasaron dos días desde aquel título de Atlético Nacional en Ibagué. Los verdes llegaron a Medellín, celebraron con su hinchada y la mayoría de jugadores se fueron de vacaciones, merecidas vacaciones. Felipe Aguilar se despidió oficialmente del club de sus amores.

Antes de disputar el último partido del semestre, la salida de Felipe Aguilar ya era conocida. El zaguero, quien surgió de la cantera, es propiedad de Paranaense, club que lo cederá en préstamo a Lanús de Argentina. El defensor publicó un emotivo mensaje.

Aguilar publicó en sus redes: “Yo pienso que no hay mejor manera de despedirse del equipo de tus amores que siendo campeón. Hace un año llegaba con el anhelo y la ilusión de conseguir títulos y así fue. Cada que que competí di la vida por estos colores y no me ahorré el más mínimo esfuerzo. Por eso me voy feliz”.

El defensor antioqueño agradeció a Alejandro Restrepo, Francisco Nájera, Emilio Gutiérrez y a toda la hinchada de Atlético Nacional: “Qué lindo es sentirse querido y valorado, vibrar en la misma sintonía y ser coreado por la afición”.