Sachi Escobar y una visita especial a las categorías menores de Atlético Nacional

La categoría Sub-17 de Atlético Nacional disputó este miércoles el partido de la semifinal del Torneo Nacional. El Verde se impuso por por 4-2 sobre Deportivo Cali y gracias al global de la llave que terminó por 5-2 se quedó con un cupo para jugar la final del campeonato.

En el compromiso que se jugó en la sede deportiva del Rey de Copas, ubicada en Guarne, Antioquia, estuvieron presentes algunos miembros del club profesional, como Francisco Maturana y Alejandro Restrepo.

Sin embargo, la que más llamó la atención fue la visita de Santiago Escobar, un conocido y querido de la casa. El entrenador aprovechó para dejarles unas palabras a los jóvenes talentos que representarán el futuro del balompié colombiano.

“El fútbol se tiene que imponer, no el antifútbol, no la trampa, el que hace trampa es el vivo, el que quema tiempo es el vivo, eso no, ustedes hicieron una fiel muestra de fútbol, con capacidad, con trabajo, con estilo y con superación”, expresó.

Ese discurso estuvo muy de la mano con la consigna actual de la institución: recuperar el ADN, por lo que inculcarlo desde los procesos formativos, será muy importante para la historia del club.