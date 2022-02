Atlético Nacional es segundo en la Liga BetPlay Dimayor, pero su realidad deportiva está flotando entre el inconformismo de gran parte de la hinchada.

Alejandro Restrepo se ha convertido en ese blanco fácil, el señalado inmediato, el responsable del inconformismo que proviene de parte de la hinchada de Atlético Nacional. El elenco verdiblanco es escolta de Deportes Tolima en la liga colombiana, pero muchos aficionados tienen un disgusto extraño, muchas veces sin fundamento.

David Ospina y los cuatro extremos de su futuro

Nacional tuvo dos partidos recientes totalmente contrarios. Ante Alianza Petrolera disparó ocho veces al arco, tuvo el 75% de la posesión y no pudo ganar; los hinchas, enfurecidos por la falta de gol. Contra Envigado, el verde llegó dos veces y marcó dos goles, algo que tampoco gustó entre algunos muchos por la “poca generación de peligro”.

Nacional: la clave de su letalidad en condición de visitante

Al parecer, el hincha de Nacional (no todos) se ha convertido en un inconforme constante. Muchos dicen que la urgencia es ganar, sea como sea, pero incluso ganando no se disfruta de la victoria, justamente por las críticas hacia el cómo. Lo que pasa es que ese cómo no ha logrado causar cohesión y unanimidad frente al hecho de ganar o no.

Jhon Duque pide la titularidad en Atlético Nacional

Cuando Nacional y Restrepo intentan respetar el ADN, las silbatinas abundan en el momento que se trata bien el balón en momentos complicados. Cuando la situación es compleja y la estética pasa a un segundo plano, también se reprocha el porqué de los ataques directos y la poca posesión. En fin.