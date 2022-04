René Higuita: “Quiero ser el Di Stefano de Nacional”

René Higuita es una leyenda viva de Atlético Nacional. El histórico guardameta tiene un objetivo con el club de sus amores: llegar a lo más alto como ídolo.

Hablar de René Higuita es referirse a un histórico de Atlético Nacional, el fútbol colombiano y el fútbol mundial. El arquero implantó un estilo y otros astros de generaciones más recientes como Ronaldinho, lo consideran un referente. La leyenda paisa quiere seguir escalando.

Aunque René ya está en lo más alto de la historia nacionalista, su objetivo es ambicioso y va más allá. El hoy miembro de Atlético Nacional habló con Win Sports y afirmó que su idea es lograr emular lo hecho por Alfredo Di Stefano en Real Madrid, historia que ya es conocida.

Higuita afirmó: “Dicen que la felicidad completa no existe, al menos yo me siento pleno. Alguna vez decía yo, que yo quería ser para Nacional lo que era Alfredo Di Stefano para el Real Madrid. Ahora tengo la oportunidad de estar en las categorías que quiero estar, tengo toda esa libertad”.

Higuita le agradeció al presidente Emilio Gutiérrez por ese espacio como ídolo vivo del club: “Con la llegada de Emilio, simbólicamente me entrega unas llaves y me dice que haga lo que mejor me parezca en la institución”.