Problemas para Jarlan Barrera: “¿A tu propio hijo lo dejas en la calle?”

Jarlan Barrera ha estado en el centro de la controversia, debido a una situación personal, hecha pública por su esposa.

Ana María Hernández, quien tiene un hijo con Jarlan, presa del desespero, el llanto y la tristeza publicó en redes sociales un video. Lo hizo para señalar al futbolista por haberle negado la entrada a ella y el menor a su lugar de residencia.

“Me dicen que no puedo entra porque el señor Jarlan Barrera me prohibió la entrada a mi casa. No puedo subir, entrar. Pasó una carta notariada que no puedo subir a mi casa”, explicó Hernández.

“¿A tu propio hijo lo dejas en la calle? Definitivamente no es posible esto”.

“Esto no se hace, yo acá vivo con mi hijo hace mucho tiempo. Llego de la calle y no me permiten entrar porque el propietario pasó una orden que no puedo entrar al edificio en el cual vivo hace más de tres años. Si sé por qué lo hace, porque no le dejo ver al niño, porque no responde por él, como debe responder. Hace más de seis meses que creí llegar a un acuerdo, pero valió, porque es Jarlan. Y si él quiere, no le pasa un centavo a su hijo”.