Atlético Nacional aún no presenta nuevos jugadores y la espera no genera confianza. Gio Moreno es una posibilidad, pero hay un tema por resolver.

Atlético Nacional está en una etapa de analizar posibles llegadas y salidas. Entre los nombres que merodean las toldas paisas está el de Gio Moreno, jugador de 35 años que no seguirá en el fútbol de China. Sin embargo, aunque el talentoso volante podría volver al club antioqueño como agente libre, hay una condición que complejiza su eventual fichaje.

Gio Moreno y Atlético Nacional ya habrían estado en contacto, lo que no significa que vaya a existir una negociación más adelante. En ese sentido se revalida el famoso “ver no es comprar” y aunque sí hubo acercamientos, preguntas y demás, no ha habido conversaciones avanzadas entre partes para firmar en 2022.

Jhon Gil dio a conocer qué condición le pondría Gio Moreno a Atlético Nacional. Según esta versión, el jugador pediría tiempo hasta febrero para unirse al equipo, lo que quiere decir que no comenzaría pretemporada ni estaría presente en el inicio del campeonato colombiano, cuestión que estaría bajo análisis desde el club.

Este pedido de Gio Moreno se debe a asuntos contractuales con el equipo chino, algo que le impide unirse a cualquier otro club antes del mes de febrero y que, a su vez, podría tumbar múltiples negociaciones entre el futbolista colombiano y las escuadras interesadas.