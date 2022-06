Otra óptica del roce entre hinchas de Millos y el palco de Nacional

Luego de que Nacional eliminara a Millonarios, circuló un video en el que se veía a Gio Moreno haciendo gestos hacia los hinchas locales. ¿Vieron el otro lado?

Mucha gente criticó los gestos de Gio Moreno hacia los hinchas de Millonarios luego de que Nacional eliminara a los azules en El Campín. El 70 simuló como si estuviera llorando, algo que creó polémica. Sin embargo, ya se dio a conocer el hecho desde otra óptica.

¿Qué se dice sobre el virus que afecta a varios de Nacional?

Varios usuarios publicaron el cruce desde la tribuna, donde se ve a los hinchas de Millonarios tirando objetos hacia el palco y diciendo cosas y cosas. Incluso se logra ver a Antonio José Ardila y Francisco Maturana, quienes también se ven envueltos en el tema.

“Nacional no juega bien y solo le ha ganado al eliminado”

Ardila, el máximo dirigente de Nacional, intenta rechazar la actitud de los hinchas, pero un objeto impacta el vidrio del palco y eso le genera una actitud nerviosa. Maturana, por su parte, se ve interactuando con los hinchas; como siempre con actitud tranquila ante la hostilidad azul.

Porque de esto si no hay un escándalo??? Porque de esto si no dicen nada??? Porque no miden con el mismo rasero??? @pilarvelasquezv @riosgonzalezp @PinoCalad https://t.co/QAK9BAOrLk pic.twitter.com/vwyyrTl6ZM

