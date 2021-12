Nacional: su as bajo la manga en el caso Miguel Borja

Atlético Nacional comienza a preocupar. Aunque en los últimos días han sonado grandes nombres, el panorama está muy silencioso y los hinchas no confían en eso.

Atlético Nacional necesita sí o sí de grandes refuerzos. El equipo antioqueño no gana una liga colombiana desde 2017-I y en este 2022 tendrá un gran compromiso desde la parte deportiva y monetaria; la Copa Libertadores. Sin embargo, el mercado no está nada sencillo y el nombre de Miguel Borja parece estar cercano a Junior de Barranquilla.

Miguel Borja y Junior: las cifras que se están manejando

Aunque Atlético Nacional parecía haber tomado una ventaja considerable en el eventual regreso de Borja, Junior se metió a la pelea. No obstante, los paisas cuentan con un as bajo la manga que podrían utilizar y llevarse todos los réditos. Ese punto clave lo destacó Jorge Bermúdez en su canal de You Tube.

Tal como están las cifras actuales por Borja, entre un posible préstamo y su salario, el equipo que lo pretende deberá pagar entre 4,5 y cinco millones de dólares. Atlético Nacional jugará la Libertades y si llega a pasar a la fase de grupos, aseguraría un monto cercano a lo que demanda el traído de Borja.

Brayan Córdoba no jugará con Atlético Nacional en 2022

En ese sentido, los verdes ganarían terreno ante los barranquilleros, pues el club de dirigirá Juan Cruz Real se tendrá que conformar con la Copa Sudamericana, torneo que no entrega ni siquiera el 50% de lo que sí la Copa Libertadores.