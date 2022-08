Jarlan Barrera ha sido duramente cuestionado por los hinchas de Junior desde hace algunos años. El volante creativo no quedó con la mejor relación y ahora se identifica con Atlético Nacional. Macnelly Torres, quien vivió algo similar, habló sobre el tema.

Macnelly Torres es una voz autorizada dentro del mundo Atlético Nacional. El ídolo del club ganó un montón de títulos con el verdiblanco y aunque debutó con Junior de Barranquilla hace casi 20 años, el exjugador hace parte de la historia nacionalista y no tiburona. Precisamente, el mago se refirió al tema de Jarlan Barrera. ¿Estuvo de acuerdo?

Lluvia de críticas para Jarlan Barrera tras aquella declaraciones

Este miércoles, Jarlan Barrera encendió la polémica y agudizó su mala relación actual con la hinchada de Junior de Barranquilla y la prensa de la región. Macnelly vivió algo similar, sobre todo en 2015 cuando pasó directamente de Junior a Atlético Nacional en medio del inconformismo tiburón por las circunstancias dadas.

¿Qué dijo Herrera sobre incorporar a Orlando Berrío?

En diálogo con El Vbar de Caracol Radio, Macnelly contó su experiencia en Nacional, en cierta medida, le dio la razón a Jarlan Barrera tras sus declaraciones: “Para mí llegar a Nacional es alcanzar lo más grande del fútbol colombiano. Me tocó, porque aparte estuve en Cali y me terminé de formar en Junior; allí, dirigencialmente no me trataron de la mejor manera. En Nacional sentí una diferencia enorme”.

#YoEscuchoElVbarCaracol 🗣️"En Nacional sentí una diferencia enorme respecto a los otros clubes en los que estuve" 🎙️ Macnelly Torres respecto a las declaraciones de Jarlan Barrera 📻Sintonícenos lunes a viernes 2 a 4pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/vpCKygt3OW — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) August 3, 2022

Ojo, porque Macnelly le tiró un palito a los directivos de Junior al afirmar que más allá de ser canterano del club, el trato no fue del todo bueno. El ídolo verdiblanco remató: “Tengo la fortuna de haber ganado 10 títulos en Nacional y ganarme ese rótulo de ídolo. Son momentos donde te sientes valorado y te hacen sentirte a gusto. Probablemente sea lo que Jarlan está viviendo, a pesar de que no ha vivido momentos tan importantes como yo. Eso no quita que su estadía en Nacional sea placentera”.