Atlético Nacional cumple 75 años en los próximos días y el club celebró esta fecha previo al partido liguero contra Once Caldas. Asistieron muchas figuras.

Este viernes, Atlético Nacional celebró sus 75 años de existencia profesional y en un evento masivo los verdes revivieron sus momentos históricos, además de tener la presencia de varias figuras recordadas. El plantel actual también interrumpió su concentración para asistir a esta cita emblemática.

Nacional celebró este evento con la asistencia de la prensa y muchos de los nombres que han pasado por la institución con más o menos éxito. Entre los más importantes se destacan Juan Carlos Osorio, Francisco Maturana, Victor Marulanda y Hernán Darío Gómez.

A su vez, también estuvo presente Alejandro Restrepo, técnico que le dio a la institución su título número 30, conseguido en 2021 gracias a la consecución de la Copa BetPlay ante Deportivo Pereira. El plantel profesional recibió una medalla conmemorativa por los 75 años del elenco paisa.

Nacional jugará este sábado a las 6:05 p. m. ante Once Caldas por la fecha 17 de la Liga BetPlay. Hernán Darío Herrera no tuvo filtro y dio los once inicialistas desde este viernes, considerando que será el equipo base y ya conocido.