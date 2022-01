El timonel verdolaga también habló en rueda de prensa de los fichajes y los juveniles que hacen parte del grupo para este 2022, con miras al inicio de la Liga.

Alejandro Restrepo fue enfático en varios puntos del equipo al realizarse la rueda de prensa sobre el inicio de las competencias en este nuevo año. En esta parte, nos enfocaremos sobre lo que dijo del mercado de pases y de los juveniles que se vienen consolidando este año en el equipo ‘Rey de Copas’.

Esto dijo Alejandro Restrepo al respecto:

Mercado de fichajes

Acá trató sobre un tema que para la hinchada no salió del todo bien, más allá de las buenas llegadas y el regreso de Gio, el hincha verde siente que no fue mucho. Esto dijo Restrepo.

“Ha sido un mercado muy rápido, los valores que hemos sumado han sido personas con las que teníamos conversaciones adelantadas. A nuestro plantel queremos que lleguen los que pueden sumar, hoy estamos contentos con las llegadas y el trabajo que ha hecho el grupo“, Afirmó el DT.

“Sentimos que las llegadas y las salidas fueron para darle ese equilibrio competitivo que el equipo necesita. A veces las plantillas numerosas hacen que algunos jugadores no puedan actuar y no haya real competencia, además que los jóvenes no tengan los minutos”.

“El equipo ha quedado muy bien. Tenemos jugadores con mucha capacidad en la ubicación que habitualmente juegan, pero también en otras posiciones y estructuras. Esperamos que sea una gran temporada para el club”, terminó Alejandro.

Juveniles y jugadores del equipo

“Sentimos que en los laterales nos encontramos bien. Yerson (Candelo) un hombre de experiencia, Hayen (Palacios) es de la casa y ha tenido experiencia en el FPC. Y en el sector izquierdo también nos sentimos muy bien cubiertos”

“Consideramos que los jugadores de experiencia le pueden ayudar a los jóvenes. Y vamos bien en ese camino”, afirmó Restrepo.

“Sentimos que Juan David Cabal, central, con perfil zurdo, ha terminado muy bien el año y compitiendo la posición. Ha sido un hombre que muestra cada vez más competitividad y viene haciéndolo bien”, anotó el timonel verde sobre Cabal.

“Cristian Castro con actuaciones muy destacadas en el semestre anterior, tuvo algunos temas de lesiones, pero es un hombre que compite bien y confiamos en esos valores”, concluyó el DT verde.

Un ejemplo claro de proyección de juveniles es el equipo de la Primera C, que dirige el ex jugador Diego Arias. De esta categoría, también se tiene en cuenta los jóvenes talentos de Nacional que están listo para debutar con el primer equipo.

La categoría primera C dirigida por Diego Arias, derrotó 1-0 a @leonesfutbolc con gol de Jhon Valencia.#FormativoVerdolaga 💚🤍 pic.twitter.com/Mjp8t3bDH1 — Atlético Nacional Formativo (@naloficialfor) January 16, 2022

Los fichajes y juveniles, son temas a los que el profesor Restrepo les presta mucha atención. Se espera que tanto juveniles, como experimentados, hagan una buena combinación para así poder cumplir los objetivos propuestos para este año.