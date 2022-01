Juan Cabal: detalles sobre su nueva posición en Nacional

Atlético Nacional le dará la confianza a juveniles en defensa para este 2022. Juan David Cabal será uno de ellos, pero tendrá una labor algo diferente.

Atlético Nacional debuta este sábado ante Cortuluá en la Liga BetPlay 2022. El equipo de Alejandro Restrepo es una tromba en ataque, pero la defensa puede generar algunas dudas, sobre todo por la gran presencia de juveniles que no tuvieron muchos minutos el año pasado. Juan David Cabal, incluso, tendrá una nueva posición en el primer equipo.

Al comenzar este 2022 se supo que Juan David Cabal jugaría, en gran medida, como defensor central, posición poco habitual en su periplo profesional. Y es que el defensor se había hecho conocer como lateral izquierdo desde la época de Juan Carlos Osorio.

Según el mismo Cabal, su posición original es la de defensor central, por lo cual, no será difícil adaptarse. Además, el propio jugador manifestó que es una ventaja para él, pues no hay muchos zagueros zurdos en el fútbol colombiano: “Siento que tengo ese punto de diferencia. Hay muy pocos jugadores así, pero no me confío”.

Cabal confía en sus virtudes como defensor central y advirtió que tiene ese primer pase que le gusta a los hinchas del verde y que necesita Restrepo en su idea de juego: “Claro que sí lo tengo (pases largos precisos y capacidad de cruzar líneas). Por eso estoy acá”.