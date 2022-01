De entrada, Jhon Duque fue claro. Sabe que llega con un pasado que lo tuvo en su momento como referente en Millonarios. De un rival clásico en Atlético Nacional a ser un refuerzo Verdolaga. Esa situación tan coyuntural hizo que su fichaje fuese especial.

El volante bogotano no se sintió intimidado ante el interrogante que le hicieron en ese sentido. No negó el afecto hacia su pasado, se siente “agradecido con ese vínculo que creció con un rival directo de Nacional”, pero al mismo tiempo pasa la página: “Ahora estoy agradecido con el club que me da la oportunidad de estar aquí, de volver a mi país”.

“Fue un proceso de madurez, que me enseñó. Soñaba con volver a estar acá. Lo tomo como un reto inmenso, con orgullo, satisfacción. Creo que no ahorraré una sola gota de sudor por el club que da la oportunidad de jugar”, dijo el volante de 29 años.

“¿Por qué no llegó a Millonarios?”, le dijeron. Él comentó que a “a Millonarios le tengo agradecimiento, en los últimos días he recibido mensajes de personas que no estaban de acuerdo, esas mismas personas un día me apoyaron y me hicieron hacer historia en Millonarios”.

“Escogí estar en nacional porque es una institución grande”. Aclaró que de Millonarios “no tuve acercamientos”. Por eso, al final de cuentas, “esta fue la mejor decisión que pude tomar. Tengo retos inmensos y desde un principio hubiera escogido estar acá”.