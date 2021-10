Emmanuel Olivera: de la “mano” ante Deportivo Cali al golazo a América

Luego de protagonizar la jugada polémica en la semifinal de la Copa BetPlay, Emmanuel Olivera volvió a la titular de Atlético Nacional y de qué manera. ¡Golazo a América en el Pascual Guerrero!

Ese lugar no lo tuvo en el mencionado juego ante Deportivo Cali. Aquel por la semifinal de la Copa BetPlay lo empezó en la suplencia. Entró sobre el final y en ese tiempo protagonizó la jugada de la protesta del cuadro verdiblanco. ¿Mano? El árbitro del juego no lo entendió de tal manera. No se sancionó, el juego terminó y fue Atlético Nacional el que avanzó a la final.

Capítulo cerrado. Ahora se juega en la Liga BetPlay y para la visita a América de Cali en el Pascua Guerrero, el DT Alejandro Restrepo decidió que Emmanuel Olivera fuera titular. Esta vez jugó al lado de Felipe Aguilar en la zaga. Empezó ahí pero con libertades para ir al ataque. Fue lo que hizo en los primeros 20 minutos y ahí fue vital. ¡Marcó un golazo!

Hizo una pared con el Rifle Andrade. Aprovechó la pelota que quedó en la entrada del área y desde ahí sacó un potente derechazo con el que venció la resistencia del arquero Joel Graterol. ¡Golazo! El balón entró al arco de manera espectacular. Fue su segundo gol con el cuadro verdolaga. Ya le había anotado a Alianza Petrolera.

El festejo de Emmanuel Olivera por su gol a América de Cali (Win Sports)