El nombre de Carolina Ardila es un enigma en Atlético Nacional. Gran parte de la hinchada la culpa de los malos resultados y las malas contrataciones.

Atlético Nacional no ha tenido buenos resultados deportivos en los últimos años. Los factores más trascendentales han sido las salidas masivas de directores técnicos y la mala elección de jugadores. Sin embargo, el nombre de Carolina Ardila sigue preocupando entre los hinchas, aunque no sea claro su papel en el equipo.

Emilio Gutiérrez habló con TeleAntioquia y tocó el tema de Carolina Ardila, hija de Antonio José Ardila, máxima autoridad en el elenco antioqueño. Sin embargo, el presidente tampoco dio muchas señales y fue pragmático sobre la injerencia real que tiene la representante de jugadores.

Gutiérrez manifestó que “En Atlético Nacional las decisiones están representadas por la presidencia. Ella no hace parte de ningún equipo directivo. En el club, la junta directiva es es la encargada de decidir desde los diferentes frentes”. En pocas palabras, ella no trabaja directamente con el club, según esta versión.

A su vez, el presidente recalcó que Carolina Ardila no está inmersa en el día a día de Atlético Nacional: “Ella no hace parte de estos entes administrativos. Con esto explico que ella no tiene injerencia ni participación en las operaciones de Nacional”.