Emilio Gutiérrez dejó claro todo lo que pasó con Giovanni Moreno

El presidente de Atlético Nacional dio claridad a lo sucedido alrededor del volante, oficializando que no habrá renovación para el segundo semestre.

Finalmente se confirmó: Giovanni Moreno ya no es jugador de Nacional. La junta directiva del cuadro verdolaga ha decidido no renovar el contrato del jugador de 35 años, como consecuencia de las declaraciones realizadas en la rueda de prensa tras la gran final de la Liga BetPlay ante Deportes Tolima en Ibagué.

+ Atlético Nacional y la decisión oficial con Hernán Darío Herrera

El presidente del cuadro verdolaga, Emilio Gutiérrez, habló en rueda de prensa sobre lo que pasó y dejó claras las decisiones de la institución. “Lo primero, decir que Gio vino con un sueño, ser campeones de liga nuevamente, nos ayudó a cumplirlo y el club a él, le agradecemos profundamente. En este club queda escrito su nombre gracias a su aporte al título“.

La razón. “El impase que hizo en la última rueda de prensa, no representa los valores de la institución, aunque no fue de mala intención se falló en la forma y el fondo. Las declaraciones generaron incomodidad en la organización, el caso fue estudiado profundamente y de manera rigurosa por la junta directiva y se definió su no continuidad en Nacional. En los últimos 26 años Nacional ha sido dirigido por la organización Ardilla Lulle y se falló con los lineamientos de la institución. Eso llevó al análisis y la toma de decisiones que ya todos conocemos.

Lo primero y lo más importante: hubo un error puntual en la rueda de prensa posterior al partido de la final, de fondo y de forma. La información fue imprecisa y es una conversación que se puede tener, pero no de esa forma. Nacional hace parte de una organización, hubo un análisis por un error que trascendió lo deportivo y lo administrativo. La conclusión es que no se llevaba la renovación de Gio, es menester acatarla, yo hago parte de la organización y la organización está por encima de todos“.

Sobre el inconformismo de los jugadores. “Cualquier equipo de fútbol es un ecosistema de personas, pero se necesita que esa plantilla esté bien equilibrada. Una de esas variables es la mentalidad, una de esas situaciones hizo que pasara todo esto, pero estamos con un grupo de profesionales y no tengo duda de que como se pudieron recuperar de otras adversidades, la unión nos mantendrá y tenemos un grupo de trabajo alrededor del grupo. No tenemos información de que eso nos pueda llevar a la salida de otro jugador“.