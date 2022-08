¿El ‘Rifle’ Andrade se va de Atlético Nacional?

El jugador es buscado desde el fútbol internacional y hay que recordar que tiene contrato con el cuadro verdolaga hasta diciembre de este año.

El mercado de fichajes que terminó en el pasado mes de julio, fue bastante complejo para Atlético Nacional, puesto que salieron varios jugadores del plantel, pero solamente hubo un refuerzo: Andrés Felipe Román. Lo más inquietante del asunto, es que hay muchos ligas donde el mercado sigue abierto, por lo que podrían presentarse más bajas para este segundo semestre.

Uno de los que tiene en duda su continuidad es Andrés Andrade. Desde comienzo de año, hay interés de equipos del exterior en llevárselo y considerando que su vínculo contractual con el club vence en diciembre de 2022, desde entonces está pensando en lo que será su futuro. Se conoció que pronto podría llegar una oferta a las instalaciones del club.

De acuerdo a lo reportado por el periodista de ESPN Colombia, Julián Capera, desde Ecuador siguen interesados en el ‘Riflecito’. “Hay un interés que se ha repetido, se dio en enero y se dio ahora con el título. Más allá de llamar, preguntar números, de manifestar interés sobre todo al entorno del jugador, no se ha traducido en una oferta formal y es de Liga de Quito por Andrade“.

Al respecto añadió. “Esa voluntad de buscar al jugador la conocimos en el mes de enero, no cuajó, no hubo oferta formal y tras la salida de un jugador de esa zona del campo, otra vcz llamaron a la gente del Rifle otra vez llamaron, pero pasan las horas, pasan los días y no se ha presentado oferta, así que por ahora Andrade seguirá vestido de verde para este semestre“.

Potencial reemplazo

En la misma llamada, estaba el periodista de Win Sports, Pipe Sierra, quien hace algunos días había manifestado que se podría presentar una salida de Nacional, aunque no dio el nombre del jugador en cuestión, pero el punto al que iba, es que en caso de que se concretara, Orlando Berrío podría recibir la oportunidad de mantenerse en la institución.