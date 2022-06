El mérito más grande del ‘Arriero’ Herrera, según Tulio Gómez

El dueño del América de Cali analizó el título de Atlético Nacional en la Liga BetPlay y dio sus impresiones sobre el técnico antioqueño.

Hernán Darío Herrera, con muy pocos meses al frente del primer equipo de Nacional, logró coronarse como campeón del fútbol colombiano, en una institución que hace 5 años no levantaba el título liguero. A pesar de ser un DT interino, logró ser protagonista y su trabajo dejó impresiones en otros clubes, como el América de Cali.

El máximo accionista de este club habló con Antena 2 Cali, donde sacó sus conclusiones tras lo hecho por este DT. “Hay una cosa que yo he aprendido. Usted puede tener el mejor técnico del mundo, pero si ese técnico no tiene manejo de camerino, no hay nada que hacer. Lo que hizo Hernán Darío Herrera, no lo he tratado personalmente, pero se ve que es un caballero y es muy humano, los jugadores se hacen matar por ese técnico, en la cancha le están mostrando el respaldo“.

Explicó que no es un mito que hay camerinos que se le paran al técnico y lo hacen sacar. Lo conocido coloquialmente como ‘el cajón’. “Hay unos jugadores que tienen un técnico muy bueno y dicen que con ese técnico ‘esto es muy jodido’, por el maltrato y cosas así. Cuando un equipo quiere sacar un técnico, los jugadores se paran y lo sacan“.

Comparó el título con el de América en 2019. “La estrella que nosotros ganamos en 2019, el equipo de nosotros hizo una camaradería impresionante, Duván, Yesus, Rangel, era un equipo muy unido. No teníamos la mejor nómina, pero teníamos uno de los mejores equipos, uno maravilloso con Guimarães y era un grupo humano maravilloso, eso es muy importante“.

Por último, lanzó una última pulla a Juan Carlos Osorio, con las ‘manías’ que tenía el DT mientras estuvo dirigiendo al América. “Hay técnicos que le dicen a un equipo que le dan millones, pero la plata no es todo“.