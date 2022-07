DT de Atlético Nacional tras derrota ante Junior: “Todo pesa después del título”

Atlético Nacional perdió 3-1 ante Junior de Barranquilla, en lo que fue su primer juego con la nomina de lujo, luego del titulo del 2022 – I.

Sin embargo, para Hernán Darío Herrera, el poco tiempo que tuvieron para descansar fue una de las razones por la que su equipo no mostró lo que él quería. Así lo dijo en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en Barranquilla.

“Nacional no jugó un buen partido, venimos de un título de un receso y con el poco tiempo de trabajo, nos costó mucho en la parte física. Esto apenas está empezando, debemos trabajar para recuperarnos y volver a competir. Junior aprovechó las oportunidades que tuvo, nosotros no logramos concretar. El resultado fue 3-1, hay que estar tranquilos, recuperar la parte física, recuperar el equipo y pensar en lo que viene”.

Y agregó que “emocionalmente es duro, porque no hemos celebrado el título. Tocó comenzar muy rápido, arrancamos el torneo con un equipo sub 20, luego fuimos a jugar con un equipo que no se había preparado. Esperamos pasar estos partidos, para tener días largos de trabajo y recuperar el equipo”.

“Estamos hablando de la parte física y anímica, todo pesa después del título y no tener mucho tiempo de trabajo. Hoy podría estar Jarlan (Barrera), todos, pero el equipo tampoco iba a responder”, concluyó.