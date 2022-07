Danovis Banguero sobre el árbitro: “Siempre fue amenazante”

Nacional perdió en su visita a Junior de Barranquilla y el arbitraje fue el mayor protagonista. La herramienta VAR fue utilizada tres veces con polémica.

El arbitraje de Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional fue polémico desde donde se le mire. Edilson Ariza no supo controlar la situación y las quejas vinieron de ambos bandos durante el juego. Eso sí, hubo VAR, expulsiones y retrocesos que no pasaron de largo.

Primero, Ariza expulsó a Fredy Hinestroza y retrotrajo la decisión tras ir al VAR. Luego pitó penal para Junior; tras ir a la herramienta tecnológica deshizo la acción pero expulsó a Kevin Mier por agresión a Didier Moreno. Sobre el final sí pitó un penal claro para el local.

Danovis Banguero lo criticó enfáticamente: “Siempre nos contestó de mala manera y siempre fue amenazante. No había necesidad. No reaccionaba igual cuando el reclamo venía del otro lado. Nos hemos caracterizado por ser respetuosos a la hora de exigir. Se lo dijimos a él: por una jugada similar expulsaron a Dorlan Pabón contra Medellín”.

El lateral habló de fútbol y manifestó que la parte física sigue flaqueando tras la 17: “No nos esperábamos ese segundo gol. Nos pesó la parte física; normalmente estamos acostumbrados y hemos remontado cosas peores. Esto es de ritmo de competencia”.