Reinaldo Rueda no se olvidó de los jugadores de Atlético Nacional y en esta oportunidad sorprendió con uno de los llamados.

La Selección Colombia dio a conocer los jugadores convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias hacia Qatar 2022, donde el equipo nacional se enfrentará a Brasil y Paraguay. En esta oportunidad hubo varias novedades generales, como los llamados de Diego Valoyes, Cristian Arango y el mismo James Rodríguez. Atlético Nacional también tuvo sorpresas en esta lista.

Oficial: convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar a Brasil y Paraguay

Reinaldo Rueda convocó, por parte de Atlético Nacional, a los jugadores Yerson Candelo y Sebastián Gómez, dejando por fuera a Baldomero Perlaza, Aldair Quintana y Andrés Andrade, presentes en llamados anteriores. La mayor sorpresa pasa por lo de Gómez, quien tendrá su primera experiencia con el equipo del país.

📝 ¡UN SOLO EQUIPO! Nuestras jugadoras de la Selección Colombia Femenina son las elegidas para presentar los convocados por @ReinaldoRuedaDT para la doble fecha de noviembre de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022#VamosColombia 🇨🇴

Yerson Candelo ya había estado en las dos convocatorias anteriores, si bien no ha debutado con la Selección Colombia. Algo no tan positivo es que los dos jugadores no podrán estar en la final ida de la Copa BetPlay ante Deportivo Pereira y el clásico antioqueño ante Independiente Medellín, encuentros de alta intensidad.

Es importante mencionar que del fútbol colombiano no solo estarán Candelo y Gómez, sino que Reinaldo Rueda también le dará la oportunidad a Andrés Mosquera, arquero y figura de Independiente Medellín.