¿De dirigir al FC Barcelona para ser de DT de Atlético Nacional?

La danza de nombres para dirigir a Atlético Nacional es tan grande, que los hay para todos los gustos. ¡Hasta un anterior DT del FC Barcelona!

Español, pero no es Lillo. Sí tienen una concepción muy particular del fútbol. Se le recuerda en especial por su trabajo al frente del Betis, equipo al que lo tuvo en un buen nivel. Eso despertó el interés del cuadro blaugrana, del cual salió en medio de una crisis, cuestionado.

Quique Setién. 63 años. No dirige desde el 2020, cuando se marchó del Barcelona. Ahora, cada vez que un club con cierto prestigio busca renovar su banco técnico, lo mencionan a él. En estos momentos, justo cuando en Atlético Nacional se ventila esa opción, en México también vinculan a Setién nada menos que con el América.

“Ofertas ha habido y oportunidades ha habido, aunque no aquí en España. Lo que pasa es que he decidido no aceptarlas porque los equipos no me estimulaban lo suficiente y económicamente no eran interesantes”, dijo el DT español en una entrevista para el portal Jot Down en agosto de 2021.

En la mente de los aficionados Verdolagas el solo hecho de escuchar que puede ser un DT español lleva el recuerdo de aquella experiencia breve, controvertida, de Juan Manuel Lillo.

De cualquier manera, en estos momentos es rumor. Si hay un DT extranjero con quien Nacional ya ha tenido algún acercamiento es el argentino Lucas Pusineri, quien confirmó a viva voz esa posibilidad.