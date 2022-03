Atlético Nacional, envuelto en una red destructiva

Atlético Nacional está pasando por una de sus peores épocas en los últimos años. Las decisiones dirigenciales han sido trascendentales en los resultados.

Atlético Nacional acaba de consumar un nuevo fracaso. Cuando terminó el partido contra Olimpia en el Atanasio Girardot, los silbidos que salían desde la tribuna parecían un poco desgastados. Y con razón, pues cada semestre el desenlace es el mismo. Incluso, el discurso de perdón hacia la hinchada ya está entrando en un lugar común.

Santiago Solari, Atlético Nacional y un primer movimiento

Nacional está envuelto en una red destructiva. Las decisiones de las directivas parecen esforzadas en hacer las cosas en contra del resultado deportivo. Emilio Gutiérrez y Sebastián Lopera, los encargados directos de fichar, prefirieron morir en la suya y no incorporar posiciones que eran prioritarias, incluso sabiéndolo.

Atlético Nacional: regresó el jefe de jefes a tomar las riendas

No es lo único. Y tal vez esos dos nombres sean los más recientes en la red y los menos culpables en una realidad más profunda. Las manos que intentan meterse en Nacional parecen avinagrar la sopa. No hay un rumbo, no hay alguien que mande por encima del resto. Es un caos; todos quieren tomar el control en una institución permeable y llena de intereses contrarios.

Jarlan Barrera: entre lágrimas y señalamientos

Un fenómeno curioso en Nacional es que cada semestre hay un cargo nuevo, un departamento nuevo, algo que complejiza más la coherencia y cohesión entre lo administrativo y deportivo. Una decisión pasa por el criterio de más de 10 personas, incluso que ni siquiera hacen parte de la nómina de empleados del club.