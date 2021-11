Danovis: “Vengo de un equipo con poca hinchada. En Nacional eso me ha marcado diferencia”

Danovis Banguero se ha convertido en uno de los puntos altos de la nómina que dirige Alejandro Restrepo en Atlético Nacional. Su trabajo en defensa ha sido fundamental en la consolidación del Verde en la cima de la Liga BetPlay 2021-II y la llegada a la final de la Copa BetPlay 2021.

El lateral tiene motivaciones de sobra para haber mejorado con respecto a su primer semestre desde que llegó al club, en el que no tuvo buenas presentaciones.

“Qué más que uno jugar de local y ver esa linda hinchada. Para mí, a nivel personal, es un aspecto que ha marcado la diferencia, no lo había vivido, no había tenido la oportunidad, vengo de un equipo que tiene menos hinchada, que están los mismo pero siempre están, pero hoy en día tengo la oportunidad de vivir en un estadio que casi siempre tiene el 80% de su ocupación, donde siempre están, siempre alientan, siempre apoyan, empujan. Para mí es el primer impulso que tengo, cuando veo dónde estoy parado, la importancia de que esté el hincha, de que nos acompañen, para mí es fundamental“, expresó.

Por eso, hizo un análisis de su actualidad. “La parte defensiva, creería que a nivel personal las estadísticas me avalan, sabiendo que es un equipo que siempre propone, que siempre va a al frente, por ende los riesgos de quedar mal parados, ya muchos equipos nos han estudiado la forma que nos pueden agredir, es jugar a las transiciones, yo creo que hemos venido mejorando en esa parte. En una mala noche nos marcaron tres en un partido, de resto no nos han hecho mucha diferencia defensivamente hablando, yo creo que nos hemos comportado en líneas generales bien y no solo el 4-2 o el arquero, sino todo el equipo, debemos resaltar también la ayuda que recibimos de la parte ofensiva que son los primeros defensores nuestros”, indicó.

El defensor se prepara ahora con el elenco Verdolaga para recibir a Atlético Bucaramanga, este sábado a las 8:05 p.m. en el estadio Atanasio Girardot, por la jornada 18 del rentado colombiano.