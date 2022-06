Daniel Bocanegra vuelve a tocar las puertas de Nacional

El jugador de Libertad de Paraguay fue consultado sobre un futuro en el club antioqueño y no negó su deseo de regresar.

Uno de los jugadores más importantes que tuvo Atlético Nacional en los últimos años, fue el tolimense Daniel Bocanegra, quien se consagró durante varios años en el club como un lateral derecho de época, pero que luego de un tiempo supo reconvertirse para jugar como central y volante de primera línea, quedándose siempre con un puesto en la titular.

En 2019 decidió aprovechar que estaba en buena forma y decidió ir a probarse en el fútbol internacional, firmando con el Club Libertad de Paraguay, donde ha pasado unos buenos años y no le ha faltado continuidad. Sin embargo, tiene 35 años y ya va pensando en el ocaso de su carrera, por lo que se plantea un retorno al fútbol colombiano.

El jugador habló con Win Sports, donde le consultaron sobre si ha considerado la posibilidad de regresar a Nacional, a lo que comentó que sí le gustaría. “Siempre uno quiere volver a donde fue feliz entonces no cierro la puerta. El destino decidirá si volveré o no, pero las ganas siempre están. Quiero volver a Nacional“.

Explicó que la decisión no depende de él, pues tendría que haber una propuesta del equipo, pero en cuanto a los factores propios, como su entorno y la familia, están de acuerdo con que se llegue a dar. “Mi familia y yo estamos eternamente agradecidos con ellos por todo lo que vivimos y por cómo nos fue allá. Soy hincha y no me pierdo los partidos“.