¿Cuál es la meta goleadora de Jefferson Duque con Nacional?

Jefferson Duque ha recuperado su mejor forma goleadora y hoy está muy cerca de llegar a los 100 goles con Atlético Nacional. El delantero no se pone ansioso por alcanzar el centenar y sabe que ese objetivo individual no es lo más importante para él dentro del club.

Jefferson Duque tiene 97 goles oficiales con Atlético Nacional. Si llega a los 100, será el tercer máximo goleador histórico del club solo por detrás de Victor Aristizábal (206) y Jhon Jairo Tréllez (131), ídolos indiscutidos del equipo más ganador de Colombia. El pereiano es uno de los artilleros del FPC en este 2022-II y el récord se acerca rápidamente.

Duque sabe que la cifra de los 100 goles es algo sumamente importante, sobre todo para que su nombre quede en la historia de Atlético Nacional. Puede que se dé dentro de pocos partidos, pero para él ese no es el objetivo grande de este semestre. El delantero prioriza el buen rendimiento colectivo; lo otro es ganancia.

En rueda de prensa, Duque se refirió al tema y aunque mostró emoción, tampoco es algo que le quite el sueño: “Es lindo estar cerca de los 100 goles. Mucha gente quiere que yo consiga esta clase de objetivos. Sin embargo, yo voy más por la parte grupal que por lo individual. No estoy ansioso por llegar al centenar, porque sé que eso se puede dar gracias al grupo que tengo. Si llega, disfrutar el momento, pero seguir concentrados en el objetivo grande que tenemos”.

Jefferson Duque: “Prefiero quedar campeón que ser goleador”. — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 10, 2022

Marcar y marcar goles no es la prioridad para Jefferson Duque: “Las metas van llegando por añadidura; partido a partido. No me he puesto una meta de llegar a los 100 goles; el semestre pasado dije que prefería ser campeón a goleador y eso se logró. Lo que vaya llegando en lo individual sería muy bueno; quedar en la historia del club”.