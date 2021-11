Críticas a Andrés Andrade por su bajo rendimiento

Atlético Nacional llegó a cinco partidos de Liga BetPlay sin ganar y los aficionados se comienzan a preocupar. Andrés Andrade es objeto de críticas.

Atlético Nacional empató 1-1 ante Junior de Barranquilla en el comienzo de los cuadrangulares finales. Si bien el equipo local comenzó ganando con su soberbio golazo de Dorlan Pabón, los fantasmas recientes volvieron a aparecer y el duelo finalizó sin ganador. Andrés Andrade ha sido objetivo de críticas, debido a su bajo rendimiento, algo extraño en su periplo por el verde paisa.

Andrés Andrade entró a rematar el juego ante Junior y sobre el 55’ sustituyó al mismo Pabón, una de las figuras. El ‘Rifle’ tuvo varios balones perdidos y no pudo crear acciones ofensivas, por lo cual, muchos aficionados comenzaron a hablar sobre su mal momento.

Otra mala presentación del Rifle Andrade. Lo que era un tipo que se echaba el equipo al hombro y todo el peso ofensivo con su potencia y gambetea, anda perdido desde su lesión en La Paz con la Selección. No gana duelos, no tiene picante, luce aburrido e incómodo. No rinde…

— Andrés Pote Rios (@poterios) November 28, 2021