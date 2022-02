Convocados de Atlético Nacional para el primer juego ante Olimpia

El técnico Alejandro Restrepo se enfrenta a la prueba más complicada de su corta carrera y lo hará con este grupo de 22 jugadores.

Luego de un mal año en 2021, Atlético Nacional regresa a la competencia más importante del continente para esta temporada y tendrá que comenzar remando desde atrás, pues el equipo se enfrenta a las rondas preliminares de la competencia, comenzando desde la fase 2, donde juega ante Olimpia de Paraguay, comenzando la serie en condición de visitante.

+ Malas noticias en Nacional: Mejía pasará varias semanas por fuera

Rumbo a territorio paraguayo, el cuerpo técnico de Alejandro Restrepo decidió convocar a 22 jugadores, donde la principal novedad que tiene, es la ausencia del volante Alexander Mejía, quien sufrió un desgarro en el muslo derecho y pasará 5 semanas por fuera de las canchas. Además, Baldomero Perlaza todavía no alcanzó a recuperarse.

Con relación al último partido de Liga BetPlay, también se registró el regreso de Jhon Duque, quien no había estado presente ante Unión Magdalena. Por otro lado, no convocó a ningún jugador juvenil que no haya tenido experiencia previa con el primer equipo, a pesar de que fueron inscritos ante la Conmebol.

Convocados de Atlético Nacional para la Copa Libertadores

Porteros: Aldair Quintana, Kevin Mier y Luis Marquínez.

Defensas: Felipe Aguilar, Emannuel Olivera, Cristian Castro, Danovis Banguero, Jímer Fory, Álvaro Angulo, Yerson Candelo y Hayen Palacios.

Volantes: Jhon Duque, Nelson Palacio, Sebastián Gómez, Jarlan Barrera, Andrés Andrade, Daniel Mantilla, Yeison Guzmán y Giovanni Moreno.

Delanteros: Dorlan Pabón, Ruyery Blanco y Jéfferson Duque.